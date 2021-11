Kulusevski al Tottenham? Richiesta di Paratici

Dejan Kulusevski nel mirino di… Londra. Sono due i club forti sul talento svedese della Juventus e arrivano da due zone diverse della stessa città, la più importante in Inghilterra. La Premier League segue con grande interesse le vicende legata a Kulusevski con diversi club pronti a farsi sotto e due che già hanno aperto i primi sondaggi e contatti.

ARSENAL E… – Il primo è l’Arsenal, che dopo aver Dusan Vlahovic e raggiunto un’intesa di massima con la Fiorentina, prima del muro degli agenti del serbo, ora spinge per il colpo dalla Juve.

Kulusevski al Tottenham? Paratici lo vuole

Ecco arrivato il primo sondaggio, come riporta Sky Sport, per un giocatore che il club bianconero non considera più incedibile e che, anzi, potrebbe diventare una pedina importante del mercato in uscita.

La Juve riconosce il valore del giocatore, ma necessita di investimenti a centrocampo e in attacco (centravanti) e così potrebbe sacrificare lo svedese. La sintesi è sempre la stessa: ha poco spazio e molto mercato.

Ecco perché nonostante sia alla Juve solo da una stagione e abbia appena 21 anni, potrebbe davvero essere sacrificato sull’altare del mercato. Per ragioni tecniche, per poter rigirare il tesoretto su obiettivi più funzionali e maggiormente graditi. Lo sa bene anche Fabio Paratici, nuovo dirigente del Tottenham, che l’ha portato alla Juve e ora potrebbe muoversi nuovamente… ma per dirottarlo su Londra.

kulusevski-zittisce

fonte: ilbianconero.com