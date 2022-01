Kulusevski-Arsenal – Oggi è il Dusan Vlahovic day. Il suo arrivo alla Juventus coinvolge tutto il mondo bianconero, ma soprattutto apre il capitolo uscite.

Negli ultimi quattro giorni di mercato il club bianconero ha intenzione di non farsi sfuggire eventuali opportunità, eppure guarda anche alle cessioni, con Dejan Kulusevski come primo nome sulla lista.

Lo svedese ha capito che da qui a giugno gli spazi di utilizzo potrebbero notevolmente ridursi, nonostante il grave infortunio di Federico Chiesa e valuta l’addio: con Massimiliano Allegri la scintilla fatica a scoccare, sottolinea Tuttosport, ed ecco perché alcuni intermediari sono tuttora in azione per proporre la candidatura del ragazzo in giro per l’Europa.

Kulusevski-Arsenal, novità da Londra

Tra i sondaggi c’è stato anche il Milan, ma per ora la pista dei rossoneri non si scalda. In Premier, invece, il suo nome va forte.

Dopo l’Everton, che non piace molto al giocatore, ecco spuntare l’Arsenal. In tempi recenti s’era fatto avanti e che ora è pronto a tornare alla carica, sempre in prestito, a meno di non trovare un’intesa su una formula differente in extremis.

In uscita l’attenzione è sempre posta anche su Rodrigo Bentancur e Arthur, al centro delle chiacchierate di mercato con Aston Villa e ancora con l’Arsenal.

kulusevski-zittisce

fonte: ilbianconero.com