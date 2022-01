Kulusevski e Bentancur addio Juve – No, le rimostranze dei tifosi del Tottenham non fermano Paratici. Anzi, il direttore sportivo ex Juventus, oggi agli Spurs, pigia sull’acceleratore ed è pronto a concludere il doppio colpo dalla sua ex squadra.

Infatti, questa sera Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur sono ad un passo dalla squadra allenata da Antonio Conte.



KULUSEVSKI – Per quel che riguarda l’esterno d’attacco svedese, Paratici ha alzato la posta in palio.

Kulusevski e Bentancur addio Juve, vanno al Tottenham

L’offerta, adesso, è di circa 40 milioni di euro, la formula quella del prestito con obbligo di riscatto, condizionato ad alcuni risultati sportivi, come la qualificazione in Champions League e un certo numero di presenze in campo. A riferirlo è Sky Sport.



BENTANCUR – Chiusa la porta Aston Villa, per Rodrigo Bentancur si apre il portone Tottenham. In questo caso, la formula è quella del trasferimento definitivo, 19 milioni di parte fissa più 5 milioni di bonus le cifre in ballo.

Senza dimenticare che circa il 30% dovrà essere corrisposto dai bianconeri al Boca Juniors. Tra Juventus e Tottenham, a questo punto, ci sarebbero solo alcuni dettagli da aggiustare, prima di definire il doppio trasferimento.

bentancur-juve-2020

fonte: ilbianconero.com