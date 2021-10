Kulusevski Juve, clamorosa novità sul suo futuro

Kulusevski Juve – La Juventus sta lavorando a un grande colpo per l’attacco: Dusan Vlahovic. E la tentazione è forte. Primi contatti sono partiti da diverse settimane e i dialoghi si stanno incanalando sui binari giusti con l’entourage del centravanti serbo e poi punteranno a costruire una trattativa con la Fiorentina.

La missione si presenta difficile perché Rocco Commisso non concederà sconti sul prezzo nonostante la recente rottura comunicata pubblicamente e la Fiorentina vorrebbe incassare una cifra superiore ai 60 milioni, sfruttando anche il forte interesse di Atletico Madrid e Manchester City.

Kulusevski Juve, ecco cosa sta accadendo

LA MOSSA – La dirigenza ha le idee chiare: vuole equilibrio, soprattutto nei conti. Bisogna risanare il bilancio e perciò se ci sarà un grande acquisto arriverà una grande cessione. E tutti gli indizi porterebbero a Kulusevski.

Il nazionale svedese è diventato una delle ultime scelte di Allegri per l’attacco e piace molto in Inghilterra, Tottenham in primis, ma anche in Italia. La novità è che la Juventus sta valutando una cessione già nel mercato di gennaio per tentare l’assalto a Vlahovic fin da subito.

E ci sono rumours anche di un possibile inserimento come contropartita proprio per Vlahovic. Un affare complesso, ma la priorità di Kulusevski è di crescere e giocare in Champions League. Al momento niente di concreto, ma occhio alle sorprese.

fonte: ilbianconero.com