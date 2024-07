La Juve alza l’offerta per Koopmeiners

Incassati i soldi dalle cessione di Huijsen e Soulè la Juventus sarebbe pronta ad alzare l’offerta all’Atalanta per il cartellino di Teun Koopmeiners.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, all’inizio della prossima settimana la dirigenza bianconera dovrebbe mettere sul piatto 50 milioni di euro, contro i 45 della precedente offerta. Una nuova proposta che potrebbe permettere a Giuntoli di aprire la trattativa con il club bergamasco.

Nei giorni scorsi ci sarebbero stati dei contatti tra Cristiano Giuntoli e Percassi dell’Atalanta per riprendere la trattativa per il centrocampista olandese. Il club bianconero sta cercando di limare la distanza tra l’offerta e la richiesta del club bergamasco.

Anche se come affermato dallo stesso Percassi la cessione di Koopmeiners non è in programma, le porte della trattiva si riaprirebbero nel momento in cui l’offerta si avvicini ai 60 milioni fissati.

Il centrocampista dal canto suo da tempo ha fatto sapere di voler rispettare i patti, che lo vedevano legato al club per un paio di anni per poi prendere in considerazione nuove avventure. I tempi sembrano ormai maturi

