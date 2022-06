La Juve cerca una punta in Premier: due nomi sondati

Se Alvaro Morata resta il piano A in casa Juve, comunque il responsabile del mercato bianconero Federico Cherubini sta sondando altre opzioni, come racconta Tuttosport.

La Juve cerca un attaccante in Premier

Un vecchio pallino, seguito da anni, è Gabriel Jesus , attaccante brasiliano del Manchester City. Tecnico, rapido, non segna tantissimo (13 gol in 37 presenze, quest’anno) ma è bravo a fornire assist. Gioca nel City dal 2016, venne acquistato dal Palmeiras per 32 milioni.

In Premier League milita un altro profilo che si sta facendo strada nella lisa delle preferenze bianconere: l’attaccante del Chelsea e della Nazionale tedesca Timo Werner. Nel Lipsia – tra il 2016 e il 2020 – 159 presenze e 95 gol. Poi è passato al Chelsea per 60 milioni di euro. 23 gol in 84 presenze, e grande capacità di mettersi al servizio dei compagni. La concorrenza non manca, però.