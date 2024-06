La Juve prova il colpo, Capello: “Ricorda Sergio Ramos”

Calciomercato Juve: pronti i primi due colpi e altri ne verranno ancora in attesa del comunicato ufficiale che formalizzi sia Michele Di Gregorio pronto a diventare il nuovo portiere titolare bianconero e sia Douglas Luiz che prenderà le chiavi del centrocampo col compito di alzare la qualità in mediana e possibilmente anche la quota goal considerando le 10 reti che ha messo a segno quest’anno con l’Aston Villa.

Il grande obiettivo in attacco, oltre a un esterno che prenderà il posto di Federico Chiesa fuori dai programmi di Thiago Motta, è un trequartista che risponde in particolare a un nome: Teun Koopmeiners, per un affare da 60 milioni di euro appena si sbloccherà un’uscita che finanzierà tale acquisto fondamentale per il nuovo 4-2-3-1.

Calafiori come Sergio Ramos, il paragone di Fabio Capello

Ma oltre attacco e centrocampo priorità anche alla difesa, con un nome in particolare carissimo a Thiago Motta: Roberto Calafiori, profilo che si sta mettendo in grande mostra anche a Euro 2024. Del talento del Bologna ne ha parlato anche Fabio Capello nel corso di un’intervista oggi a La Gazzetta dello Sport per un paragone di assoluto rispetto: “Se mi chiedete a chi mi fa pensare, il primo nome che mi viene in mente è quello di Sergio Ramos, ai tempi dei suoi primi anni di carriera”.

L’ex allenatore Juve ne è rimasto incantato: “Ad impressionarmi è stata soprattutto la sua personalità. Era un debuttante nella competizione e in un certo senso anche con la maglia della Nazionale eppure non lo si è notato affatto, anzi, nonostante il ruolo ha mostrato una grandissima intraprendenza“.