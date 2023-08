La Juve rifiuta l’offerta di 40 milioni – Futuro ancora incerto anche per Federico Chiesa. La Juventus sta cercando di incassare soldi dalle cessioni di calciatori sul piede di partenza. Non mancano però offerte per pedine considerate fondamentali per la nuova Juve.

La Juve rifiuta l’offerta di 40 milioni

Il giornalista Massimo Pavan sul portale Tuttojuve.com scrive di due offerte rifiutate dalla Juventus:

La Juventus avrebbe detto no a due proposte inglesi per Federico Chiesa. Aston Villa e Newcastle sarebbero state pronte ad offrire 40 milioni di euro per l’esterno, ma i bianconeri non hanno intenzione di cedere il calciatore, soprattutto per una cifra cosi esigua.

Quanto vuole la Juve per Chiesa

In evoluzione anche la situazione-Chiesa: secondo la Gazzetta dello Sport, se sotto la Mole dovesse arrivare un’offerta superiore ai 50 milioni di euro, i bianconeri potrebbe decidere di lasciar partire il giocatore.

La volontà di Chiesa

Le sirene arabe (Al-Ahli) e inglesi (Aston Villa e Newcastle) non ammaliano Federico Chiesa. L’attaccante italiano ex Fiorentina vuole restare alla Juventus, pronta a trattare il rinnovo del suo contratto in scadenza a giugno 2025.

Federico Chiesa è ormai alla Juventus da tre anni, giocatore italiano arrivato dalla Fiorentina. Nella scorsa stagione ha giocato poco a causa di un brutto infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per diverso tempo, nonostante ciò è riuscito a portare a casa 1483 minuti di gioco e 4 gol.

Rinnovo Chiesa

il giocatore sembra intenzionato a continuare a vestire la maglia bianconera e a trattare il tema rinnovo solo una volta che il mercato sarà chiuso.

Lui non ha chiesto la cessione e il suo obiettivo è tornare a essere importante per la Juve, ma l’argomento rinnovo non può passare in secondo piano per Chiesa.

Il suo contratto è valido fino al 2025, ma senza un prolungamento nella prossima estate sarebbe obbligatorio l’addio per evitare uno svincolo a parametro zero.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore punterebbe ad alzare l’attuale ingaggio da 5 milioni a stagione, anche se la società ha già detto che le possibilità di un incremento non ci sono.

OFFERTA JUVE PER THURAM