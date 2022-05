La Juve rinnova la fascia, una cessione e un acquisto

Via Luca Pellegrini, dentro Destiny Udogie. Potrebbe essere questa la formula per rinnovare la fascia sinistra della difesa della Juve, in cui c’è pure da valutare con attenzione la posizione di Alex Sandro.

Pellegrini via, arriva Udogie

Come raccontato dai quotidiani specializzati, Luca Pellegrini è in uscita dalla Juventus ed è in attesa di un’offerta dal mercato. Al suo posto la Juventus ha puntato il mirino sull’Udinese: Destiny Udogie, classe 2002, origini nigeriane ma nato a Verona, è uno dei migliori talenti espressi dalla Serie A. La Juve potrebbe affiancarlo ad Alex Sandro, con l’Udinese i contatti sono stati allacciati: la base di ragionamento è 10-15 milioni più bonus.