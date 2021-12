La Juve riscatta Chiesa, ecco quando succederà

Magari non sarà automatico per via del raggiungimento di alcuni obiettivi, ma non ci sono dubbi sul fatto che Federico Chiesa sarà riscattato dalla Juve al termine di questa stagione, quando scadranno i due anni di prestito oneroso (da 10 milioni di euro), formula scelta al momento dell’acquisto del giocatore della Fiorentina.

La società bianconera ha a sua disposizione due diverse opzioni per far suo interamente il cartellino del nazionale azzurro: la prima è automatica, al conseguimento di una di queste tre condizioni: almeno 10 gol di Chiesa in stagione (al momento è a quota 3), almeno 10 assist (anche in questo caso è arrivato a 3), piazzamento della squadra tra le prime 4 in classifica. Ma anche se non venisse raggiunto nessuno di questi obiettivi, il problema non si porrebbe.

Oltre all’obbligo di riscatto, tra le clausole del prestito di Chiesa alla Juve c’è anche il diritto in favore dei bianconeri, cui basterà versare ulteriori 40 milioni nelle casse della Fiorentina (più altri 10 eventuali in caso di raggiungimento di alcuni bonus). Insomma, nessun dubbio: che sia tramite obbligo oppure attraverso il diritto, in un modo o nell’altro l’attaccante sarà riscattato dalla Juve.

fonte: tuttosport.com