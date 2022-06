La Juve studia il doppio colpo per le fasce

Quella per l’attaccante è la trattativa più calda relativa alle fasce della Juventus, ma non l’unica. Anzi, per quanto riguarda le corsie esterne della difesa la società lavora a una doppia operazione. Ne parla Tuttosport.

Terzini Juve, doppio colpo in vista?

A destra c’è un unico obiettivo: Nahuel Molina dell’Udinese. Il ventiquattrenne argentino dell’Udinese è l’erede designato di Cuadrado , col quale condivide propensione offensiva e grande qualità tecnica. Le due società hanno già avviato le trattative e da entrambe le parti traspare fiducia in un esito positivo: ci sono tutti i presupposti.

Sulla fascia sinistra piace Udogie, per restare all’Udinese, ma in cima alla lista rimane un altro azzurro. Emerson Palmieri, di rientro al Chelsea dal prestito al Lione. Non rientra nei piani di Tuchel e a due anni dalla scadenza non ha costi proibitivi, mentre gli ottimi rapporti con il Chelsea possono aiutare a trovare la formula giusta per chiudere.