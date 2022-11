La Juve vuole blindare Iling-Junior, il piano

In casa Juventus si sta già ragionando in ottica futura, si sta procedendo in direzione di una nuova intesa con Samuel Iling-Junior come racconta Tuttosport.

Juve blinda Iling-Junior

L’inglese era stato strappato al Chelsea nel 2020 a fronte del pagamento di un indennizzo. Ora il triennale stipulato (massima durata possibile) sta terminando. Il responsabile del mercato bianconero ha già da mesi gettato le basi per blindare l’esterno offensivo della NextGen che ha già avuto modo di mettersi in mostra anche in prima squadra. L’intesa definitiva è ormai imminente.