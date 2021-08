La settimana di Locatelli alla Juve: spunta la deadline

Venerdì è il giorno dell’incontro per Locatelli. E ci avviciniamo pericolosamente alla deadline che hanno fissato le due squadre.

Oltre quella, né la Juventus, né il Sassuolo proveranno a fare qualsiasi altra mossa: se non sarà bianconero, Manuel Locatelli resterà neroverde. Nonostante le mille proposte ricevute e le offerte da (grandi) club all’estero, in particolare in Premier League.

LA VOLONTA’ – Dunque, è volontà di tutti che la situazione si sistemi. In un modo o nell’altro. Ecco perché Juventus e Sassuolo hanno fissato una data limite: secondo Sky Sport, si tratta del 17 agosto.

Le parti torneranno a trattare da venerdì, con i neroverdi in attesa del rilancio, forse decisivo, per raggiungere l’accordo e portare a Torino il centrocampista tanto desiderato da Allegri. Ancora una settimana e sapremo. Stavolta per davvero: è quella decisiva.

locatelli-sassuolo-2020

fonte: ilbianconero.com