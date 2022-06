Tutte le cifre dell’affare Di Maria-Juventus

Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha chiesto al club di accaparrarsi Angel Di Maria.

Le cifre dell’affare Di Maria

Il giocatore punta a un solo anno di contratto. Non era particolarmente allettato dalla prospettiva del biennale a 7,5 milioni di euro netti all’anno (più bonus) proposto inizialmente dalla Juventus. Che in questo modo avrebbe potuto sfruttare i benefici del Decreto Crescita, risparmiando sul lordo. La dirigenza è riuscita a riaprire una trattativa che sembrava destinata a chiudersi. Come? Modificando la proposta in un annuale a cifre molto vicine a quelle chieste dal giocatore (circa 7 milioni netti di ingaggio, con eventuale opzione sul secondo anno a favore di Di Maria).