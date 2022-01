Lewandowski addio Bayern, clamorosa voce dalla Germania

Lewandowski addio Bayern – Il Bayern Monaco sta affrontando un periodo chiave che potrebbe segnare il futuro a breve e medio termine della squadra. Il contratto di Robert Lewandowski scade nel 2023 e negli uffici del club si comincia a discutere del suo eventuale rinnovo.

Il club bavarese contemplerebbe due opzioni per chiarire le incognite sul futuro del vincitore del premio The Best, secondo la Bild : o rinnovare con abbassamento dell’ingaggio o cessione la prossima estate, tenendo conto che all’orizzonte c’è Erling Haaland e la sua probabile partenza da Dortmund.

Lewandowski addio Bayern, la clamorosa voce dalla Germania

Nella politica dei bavaresi sarebbe previsto un solo anno di proroga del contratto per chi ha più di 30 anni, e l’ex Dortmund ne ha 33, anche se il quotidiano tedesco parla di una possibile eccezione e deroga di due anni con l’attaccante. L’ alternativa al rinnovo sarebbe la cessione con un anno di anticipo. Il suo cartellino sarebbe valutato 50 milioni di €.

Queste le dichiarazioni del bomber polacco dopo aver ricevuto il premio The Best: “Voglio sempre mostrare il meglio di me, tutto il resto è speculazione. Devo rimanere calmo e concentrarmi solo su me stesso. È l’unica cosa che ho in testa“. Infine, su Haaland: “Erling è un giocatore diverso da me, ma è un top player e sono felice che dimostri quanto sia bravo in ogni partita“.

haaland

fonte: tuttosport.com