La linea Allegri sul mercato: diktat dell’allenatore

I nomi di Di Maria e Pogba erano i primi sulla lista del tecnico della Juve, Max Allegri. Uno che era abituato a vincere con squadre di ferro e che di certo non vuole abituarsi a vedere festeggiare gli altri, come racconta la Gazzetta dello Sport.

Diktat Allegri per la Juve

Per tornare a certi livelli il mercato è ritenuto dal tecnico la via più veloce e sicura. Servono campioni. E Di Maria e Pogba lo sono. Anche se è innegabile che nella società bianconera non sono mancati punti di vista differenti. In questa calda estate sta decisamente prevalendo la “linea Allegri”: giocatori maturi e pronti, seppur con qualche anno in più sulla carte d’identità.