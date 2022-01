Lite Morata Allegri – La voglia di andarsene acuita da uno scontro, così nasce la volontà di dire addio di Alvaro Morata. Lo raccontano in Spagna, dove spiegano come lo spagnolo si sia deciso a cambiare aria circa un mesetto fa.

Diversi i motivi, soprattutto legati al futuro riscatto (a giugno) che la Juve avrebbe deciso di non esercitare, ma con un retroscena: la lite di inizio dicembre 2021.

Nella gara di campionato del 5 dicembre, Morata ha chiuso la partita contro il Genoa con un cartellino giallo e con l’immediata sostituzione di Massimiliano Allegri e una lite subito sedata, ma forte.

Lite Morata Allegri, i motivi dell’addio

Discussione accesa e parole che volano a causa di un cartellino preso per nervosismo: “Avevo bisogno di te, devi stare zitto! Stai facendo un casino”, l’urlo di Allegri. “Che ho fatto?”, la replica di Morata.

Come scrive il Mundo Deportivo, “quell’episodio è stato quello definitivo per Morata , uno in più in una stagione che si sta complicando. Era chiaro allora che doveva lasciare la Juve”.

fonte: ilbianconero.com