Locatelli alla Juve, c’è l’assist del Sassuolo

Locatelli alla Juve – Il prezzo di Manuel Locatelli è fissato da tempo: 40 milioni. La formula, invece, è ancora oggetto di ragionamenti. Se l’ottimismo cresce, è perché il Sassuolo negli ultimi contatti ha confermato alla Juventus la disponibilità a valutare strade differenti per raggiungere quota 40. Sembra un dettaglio, ma in realtà è un bell’assist.

Basti pensare a quanto successo lo scorso agosto, quando la stessa operazione si stoppò sul nascere a causa dell’intransigenza dell’ad neroverde Giovanni Carnevali: cessione immediata e in contanti o niente. Adesso lo scenario è diverso.

Il Sassuolo, nonostante le ricche proposte estere (Arsenal e Borussia Dortmund), ha capito che Locatelli si vede soltanto alla Juventus ed è orientato a fare il possibile per accontere il ragazzo. Oltretutto i rapporti tra i neroverdi e i bianconeri sono ottimi. Il lieto fine non è ancora scontato, però l’impressione è che farebbe felici tutti: Juventus, Sassuolo e Locatelli.

Locatelli alla Juve, ecco cosa sta succedendo

Per tutti questi motivi, in attesa del secondo incontro dopo quello di mercoledì scorso (Carnevali e Cherubini si rivedranno in settimana), alla Continassa sono giornate di conteggi. La Juventus sta mettendo a punto la strategia migliore per arrivare a 40 milioni.

E nelle ultime ore, dopo attente valutazioni sui possibili giovani da sacrificare (da Dragusin a Fagioli, passando per Da Graca e Rovella), salgono le quotazioni di affare stile Federico Chiesa.

Tradotto: prestito con riscatto futuro, pagamento dilazionato e bonus. Alla Continassa ci stanno pensando seriamente anche perché il Sassuolo nel vertice dei giorni scorsi ha fatto capire di preferire una soluzione del genere.

locatelli-sassuolo-2020

fonte: tuttosport.com