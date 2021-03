Locatelli alla Juve, Carnevali: “Se lo merita, è da big”

Locatelli alla Juve – Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Tuttosport del futuro di Manuel Locatelli:

Locatelli alla Juve, le parole di Carnevali

“Se può andare alla Juventus o al Manchester City? Il mio auguro è che sia una grandissima società: che sia la Juve o il City o altre di valore mondiale, non so. Se lo merita e ha caratteristiche per ambirci”.

LA SITUAZIONE – Locatelli piace molto in casa Juve e da tempo è anche il prederito di Andrea Pirlo tra gli innesti per il futuro. Buona parte dei problemi della Juventus di quest’anno arriva dal centrocampo, che fatica per l’emergenza legata agli infortuni, ma anche tecnicamente.

La Juve pensa alla rivoluzione a centrocampo, ma passa anche dalla nuova filosofia: giovani, forti, promettenti. Così Locatelli può essere un colpo alla Chiesa.

locatelli-sassuolo-juve

fonte: ilbianconero.com