Locatelli intervista: “Juve? Fa piacere l’interesse”

Locatelli intervista – Manuel Locatelli, a Sky Sport, ha parlato di presente e futuro.

COMPLIMENTI – “Ricordo quando sono andato da Bergomi, ho visto anche che ne ha parlato nell’ultima intervisto. Quando vedo un campione come Bergomi è sempre emozionante. Porto avanti valori così. Un sogno”.

L’EUROPEO – “Con Spinazzola l’abbraccio è stato emozionante. Ha fatto un grande Europeo, si riprenderà. Abbiamo pianto. Io sono molto emotivo, sono fatto così, mi lascio andare ed è meglio così. Con Chiellini è stato indescrivibile, ero terrorizzato, avevo sbagliato il rigore, il mondo crollato, lui mi diceva: ‘vinciamo noi, vinciamo noi’. Me l’ha ripetuto. L’avrei ritirato? Abbiam vinto, una roba allucinante. Quello che ci siamo trasmessi tra Spagna e ieri è incredibile, è qualcosa nel cuore”.

LA SORELLA – “Si sposa il 7 agosto, in qualsiasi squadra dovessi andare chiederò un permesso”.

Locatelli intervista, le parole sulla Juve e il futuro

FUTURO – “Da domani pensiamo al mercato. Non ci ho pensato, perché quando ti gioci una competizione così importante non puoi pensarci. Giochi per gli italiani, il focus è solo su quello ed è solo giocare per quello”.

LA JUVENTUS – “Quanto fa la differenza? Fa piacere, la Juve è una grande squadra, l’ho detto più volte. Tifo l’Italia, gioco con la nazionale…”.

ORGOGLIO – “Mi riempie d’orgoglio ciò che ha detto Locatelli. Certo che ho accettato la panchina per questo gruppo fantastico, giocava Verratti che è un campione, poi Pessina, Jorginho… abbiamo vinto con una squadra molto forte”.

fonte: ilbianconero.com