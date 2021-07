Locatelli Juve, Carnevali: “Non bastano 40 milioni!”

Locatelli Juve – Giovanni Carnevali, direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato dal Grand Hotel Rimini dove si è dato il via al calciomercato.

IL COLPO PIU’ IMPORTANTE – “Il mio colpo più importante è stato Locatelli, anche a livello economico. Avevamo puntato fortemente su di lui ma c’era il problema del passaggio di proprietà. Ho dovuto trattare prima con Mirabelli e poi con Leonardo. Nel finale rischiammo qualcosa per via del dottor Galliani”. Che risponde: “Ovviamente da tifoso, perché ero e resto tifoso del Milan. Con Leonardo ho un rapporto splendido, quando sono stato in terapia intensiva sentiva due volte al giorno la mia compagna. In quei giorni provai a convincere Leonardo ma ormai la trattativa era in fase di chiusura”.

Locatelli Juve, le parole di Carnevali

LOCATELLI – “Ha tanto richieste, ma anche l’anno scorso, ma alla fine non sia riusciti a fare nulla ed è rimasto, e siamo rimasti felici. L’Europeo gli sta dando grande risalto, soprattutto a squadre straniere. Vediamo cosa succederà. Sono giorni di richieste, vedremo la giusta valutazione”.

LA JUVE – “I contatti con la Juve ci sono stati da qualche giorno. La Juve è l’unica società in Italia che ha fatto serie valutazioni sul ragazzo. Anche nella scorsa stagione c’erano stati dei tentativi. Non sarà facile, da parte della Juve e degli altri club. C’è grande competizione. Poi con il ragazzo prenderemo la migliore decisione”.

40 MILIONI – “Davvero non bastano? Non scherzavo prima, non bastano. Le trattative che portiamo avanti sono su questi valori. Ed è il valore di questo ragazzo che l’Europeo sta facendo crescere. Ora lo lasciamo tranquillo, non lo disturbiamo, non abbiamo sentito neanche i suoi collaboratori. Cerchiamo di far sì che lui rimanga concentrato, non dobbiamo pensare a Locatelli, se fa bene alla nazionale siamo i primi ad essere felici”.

fonte: ilbianconero.com