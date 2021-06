Locatelli Juve – A tutto Manuel Locatelli. Oggi è andato in scena il primo incontro tra Juventus e Sassuolo per trattare l’ex Milan, che sta brillando nella Nazionale di Roberto Mancini e che al contempo sta suscitando l’interesse di diversi top club europei.

Dopo mesi di contatti, il club bianconero ha guadagnato una sorta di canale preferenziale, dopo aver ottenuto il pieno gradimento da parte del giocatore.

L’operazione verrà impostata sulle basi chiacchierate da tempo. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro, prezzo che la Juve tenterà di abbassare attraverso l’inserimento di contropartite tecniche, come Radu Dragusin, per il quale c’è l’ok da parte della società neroverde.

Locatelli Juve, incontro finito col Sassuolo

Adesso non resta che capire come proseguire e definire la trattativa, dal momento che il Sassuolo temporeggia sulla richiesta della Vecchia Signora di impostare un affare ‘alla Chiesa’, ovvero in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (accessibili).

Come abbiamo già raccontato su IlBianconero.com, oltre al difensore centrale rumeno potrebbero essere valutati altri giocatori, tra cui Felix Correia e Nicolò Fagioli. Parti concretamente al lavoro, nei prossimi giorni i club si rincontreranno per approfondire l’affare in tutte le sue sfaccettature (cifre, valutazioni e formula). La corsa per aggiudicarsi Locatelli è ufficialmente cominciata.

locatelli-treno

fonte: ilbianconero.com