Locatelli-Juve, offerti 30 milioni e un giovane

Locatelli-Juventus – Secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport”, il Sassuolo vorrebbe incassare 40 milioni di euro cash dalla cessione di Locatelli, con la Juve che sarebbe disposta ad offrirne 30 più un giovane a scelta tra Dragusin, Fagioli o Felix Correia, oppure 40 milioni dilazionati in più stagioni.

Il Sassuolo non sarebbe molto propenso ad accettare queste formule al momento, e sarebbe in attesa di capire se qualche club estero abbia intenzione di inserirsi in maniera concreta su Locatelli, anche per mettere alle strette la Juve.