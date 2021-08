Locatelli Juve, sta succedendo in questi istanti lontano dalla Continassa

Dopo una lunga trattativa che si sta protraendo da più di un mese, l’incontro che potrebbe risultare decisivo tra la dirigenza della Juventus e quella del Sassuolo per Manuel Locatelli è in corso in questo istante a Torino.

I massimi rappresentanti dei due club stanno trattando per il passaggio del centrocampista Campione d’Europa con la Nazionale di Roberto Mancini alla Vecchia Signora.

A differenza di quanto previsto alla vigilia, il meeting tra le due società non è in corso alla Continassa: le parti hanno scelto un altro luogo per rimanere lontani dalle telecamere. All’incontro non è presente il presidente Andrea Agnelli.

locatelli-sassuolo-2020

fonte: ilbianconero.com