Locatelli Juve, appuntamento in programma col Sassuolo

Locatelli Juve – Lo aveva chiesto il giocatore e tutti sono stati di parola. Manuel Locatelli non voleva sentire indiscrezioni sul suo futuro fino alla conclusione dell’Europeo.

Per fortuna dell’Italia (e nostra) il cammino azzurro si è protratto fino all’atto conclusivo di domenica contro l’Inghilterra: da lunedì liberi tutti, soprattutto di decidere il proprio destino professionale. Quello del centrocampista del Sassuolo prenderà nuove vie, con un salto di qualità innegabile.

Perché Locatelli piace tantissimo, da noi come all’estero, dopo una stagione ad alto livello e dopo un torneo in cui Roberto Mancini lo ha adoperato parecchio, ricevendo sempre risposte convincenti in cambio. Dalla settimana prossima sapremo, almeno a sentire Giovanni Carnevali.

Locatelli Juve, ecco cosa sta per succedere

L’amministratore delegato neroverde ne ha parlato ieri, giorno della presentazione del nuovo allenatore Alessio Dionisi: «In questo periodo non abbiamo parlato né con il ragazzo, né con il suo agente. Locatelli aveva bisogno di stare tranquillo. L’obiettivo di tutti è che la Nazionale porti a termine l’Europeo nel migliore dei modi, dopo ci sarà tutto il tempo a disposizione».

Sulla Juventus, Carnevali è stato chiaro: «Ne abbiamo parlato, ma non c’è stata una vera e propria trattativa. Non siamo mai entrati nei dettagli economici, ci incontreremo la prossima settimana per capire se da parte dei bianconeri c’è una possibilità. Siamo però consapevoli che, in questo momento, è difficile che arrivino offerte importanti dal mercato italiano».

Differente è invece la situazione fuori dai nostri confini: «Società straniere possono fare questo tipo di investimento, con una di queste il contatto è particolarmente avanzato. Vedremo da lunedì, quando parleremo con l’agente del giocatore».

fonte: tuttosport.com