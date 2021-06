Locatelli Juve, Cherubini studia il colpo dall’Europeo

Locatelli Juve – Non solo quello dell’Italia e di Roberto Mancini. E’ iniziato anche l’Europeo del direttore generale dell’area tecnica bianconera Federico Cherubini e della sua squadra di aiutanti e osservatori.

La lista dei “convocati” è piuttosto corposa e variegata: convocati intesi come giocatori nel mirino della Juventus, osservati speciali. Su qualcuno si cerca magari qualche ultima definitiva conferma, in palcoscenici importanti.

Locatelli Juve, Cherubini studia il colpo

Altri sono seguiti in attesa che venga individuato il momento propizio per affondare il colpo: ma vien da sé che un qualche exploit continentale indurrebbe ad affrettare il più possibile le manovre e le tempistiche onde evitare che le valutazioni schizzino alle stelle.

Eppoi, chiaramente, terzo ambito di manovra: ci sono i piacevoli imprevisti. Millanta volte, nel calciomercato, capita di andare a vedere quel qualcuno e tornare alla base finalmente convinti che si debba invece puntare su quel qualcun altro.

Proprio lì sta la bravura del talent scout, che poi è quella del detective in fase di ispezione: “se cerchi specificatamente un indizio, finisci per non vedere gli altri. Tu cerca e basta”. Potrebbe averlo detto chiunque nel range che parte dal tenete Colombo e arriva al Detective Hieronymus “Harry” Bosch. Passando per i Paratici e i Cherubini.

locatelli-sassuolo-juve

fonte: tuttosport.com