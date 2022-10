Locatelli via dalla Juve? Potrebbe essere sacrificato

Tra non molto Allegri avrà a disposizione pure Paul Pogba. Concorrenza in aumento e posto da titolare tutt’altro che assicurato. Locatelli deve rincorrere e deve farlo in fretta, racconta la Gazzetta dello Sport.

Locatelli sacrificato dalla Juve?

Non è detto che il suo futuro sia ancora a Torino. A fine stagione, a meno di imprevisti, scatterà l’obbligo di riscatto dal Sassuolo per 25 milioni di euro. più eventuali 12,5 di bonus. Ma la Juve potrebbe, anche per ragioni di bilancio, decidere poi di sacrificare il mediano della Nazionale. Gli estimatori non mancano.