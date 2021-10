Lucca alla Juve, è derby con l’Inter come per Lukaku

Lucca alla Juve – Lucca come Lukaku: non è un paragone, almeno ad oggi blasfemo, ma una previsione legata al prossimo mercato. Che probabilmente vedrà Juventus e Inter duellare per il centravanti del Pisa e dell’Italia Under 21 come era successo nel 2019 per il belga, allora al Manchester United (e come è accaduto per tanti giocatori in questi anni).

Sarà un derby d’Italia sui generis, però, quello per il ventunenne attaccante di Moncalieri: più un triangolare estivo di quelli in voga qualche anno fa, con il Milan ad arricchire la sfida. E la possibilità che in campo si presenti all’improvviso anche qualche altra squadra, tipo Napoli o Fiorentina.

Lucca alla Juve, derby con l’Inter per prenderlo

La Juventus Lucca lo segue da tempo: dalla scorsa stagione, quando a gennaio era tra i rinforzi offensivi valutati per la Under 23. Cifre dell’operazione e modalità di pagamento furono tra i fattori che spinsero la società bianconera a prelevare Pecorino dal Catania.

Claudio Chiellini, divenuto in estate ds del Pisa, si è però ricordato delle qualità di Lucca e ha puntato con decisione sull’attaccante del Palermo, portato all’Arena Garibaldi per 2,3 milioni più 1 di bonus: un investimento importante per un ragazzo con all’attivo 27 presenze da professionista.

Investimento che Lucca sta ripagando con interessi cospicui: 6 gol in 8 presenze in Serie B, esordio e primo gol con la Nazionale Under 21, voci sempre più consistenti di un interesse del ct Mancini. E di tutte le grandi, pronte a darsi battaglia in estate per questo attaccante dalle caratteristiche uniche, altissimo ma agile e veloce.

