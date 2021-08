Lukaku al Chelsea, il giocatore ha detto sì: gli aggiornamenti

Lukaku al Chelsea – Lukaku ha deciso. E l’attaccante belga ha scelto il Chelsea. Romelu ha comunicato al club, che non avrebbe voluto venderlo, e all’allenatore Simone Inzaghi la sua volontà di partire.

Nei giorni scorsi l’Inter non aveva accettato le offerte molto importanti dei blues, ma il giocatore è rimasto lusingato e attratto da questa opportunità che arriva dal club campione d’Europa in carica, tecnica ma anche economica, come è giusto che sia.

La proprietà nerazzurra ha dunque dato mandato ai propri dirigenti di massimizzare il più possibile il guadagno, e quindi di provare a chiudere sui 130 milioni di euro.

Lukaku al Chelsea, ecco cosa sta per succedere

A quel punto l’Inter proverà a chiudere subito per Duvan Zapata dell’Atalanta. È bene ricordare come Lukaku non abbia mai chiesto aumenti all’Inter, né cercato di raggiungere da parte dei nerazzurri un’offerta simile a quella del Chelsea. E in primavera il belga non aveva preso considerazione la corte del Manchester City.

In quel momento Romelu voleva lottare per lo scudetto, poi vinto, e pensava che l’Inter avesse davanti a sé un progetto ambizioso al massimo, quello che aveva portato al suo acquisto, a Conte in panchina e altri nomi come Hakimi. Poi le cose poi sono cambiate ed ecco l’offerta del Chelsea, che il giocatore ha preso in considerazione fino a decidere per la cessione.

allegri-simone-inzaghi

fonte: sport.sky.it