Lukaku Juve, vuole tornare in Italia: le ipotesi

Lukaku Juve – Il calciomercato estivo della Juventus 2022 si baserà su tanti addii ma anche su degli acquisti eccellenti. Non solo il centrocampo da rinforzare, ma un attacco da rivoluzionare. Prima l’addio di Dybala, poi Morata che non sarà riscattato e Kean in procinto di lasciare Torino.

Ecco che quindi servirà un altro bomber da affiancare a Vlahovic per Champions e campionato. Sono tanti i nomi in ballo, tra cui quello di Raspadori, ma resta difficile trovare quello giusto.

Lukaku Juve, ecco perché vuole tornare in Italia

Ecco perché l’edizione odierna del Corriere dello Sport, fa una scrematura per quanto riguarda i possibili bomber che potranno aggregarsi alla Juve in questa stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere, ne spunta uno particolarmente interessante: si tratta di Romelu Lukaku, che “insiste nella sua volontà di tornare a tutti i costi in Italia”, trovando anche la sponda di Tuchel, pronto a dare il via alla sua cessione.

Tra la situazione del Chelsea e il finale di stagione negativissimo per Lukaku, spunta anche la formula per cui il belga possa lasciare i blues: l’unica formula possibile sarebbe proprio il prestito, e anche un corposo taglio dell’ingaggio: in questo momento Big Rom guadagna 12 milioni più 3 di bonus.

E non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita, in quanto via dall’Italia per un anno soltanto. Ci pensa chiaramente l’Inter, ma tiene gli occhi aperti pure la Juventus. Attenzione inoltre al Milan: con Ibra ko, un affondo per un centravanti (con Giroud) andrà certamente fatto.