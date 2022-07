Mandragora alla Fiorentina, minusvalenza per la Juve: è ufficiale

Mandragora alla Fiorentina – Dal sito ufficiale della Juventus, il comunicato ufficiale in merito alla cessione di Rolando Mandragora alla Fiorentina. Si registra quindi, stranamente, una minusvalenza per la squadra bianconera. Ecco il testo del comunicato:

Mandragora alla Fiorentina, è ufficiale

“Torino, 4 luglio 2022 – Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società ACF Fiorentina S.r.l. per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rolando Mandragora a fronte di un corrispettivo di € 8,2 milioni, pagabile in tre esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a € 1,0 milioni, al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi”.

“Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2021/2022 pari a € 1,3 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore”.