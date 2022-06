Addio Mandragora, può lasciare la Juve: c’è ultimatum

Rolando Mandragora continua a prendere tempo prima di dire sì alla Fiorentina. La società viola ha trovato da giorni un’intesa con la Juventus sulla base di 10 milioni. Ne parla Tuttosport.

Affare Mandragora, le ultime

La novità riguarda la tempistica dell’operazione. Pradè, il ds della Fiorentina, è stato chiaro. Un gentile ultimatum, entro fine settimana, possibilmente già venerdì, vuole ricevere una risposta definitiva da Rolando: sì o no, una volta per tutte. Così da (eventualmente) fiondarsi per tempo su alternative straniere già oggetto di trattative intrecciate.