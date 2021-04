Marotta e Giuntoli alla Juve? – Acque agitate in casa Juventus: i risultati hanno deluso ogni aspettativa e il rischio di perdere la prossima Champions League è concreto.

Marotta e Giuntoli alla Juve? Indiscrezione su Repubblica

Nel suo editoriale per La Repubblica, il giornalista Antonio Corbo ha parlato di un’ipotesi che avrebbe del clamoroso, una vera e propria rivoluzione alla guida tecnica del club: “Pirlo non conosce il suo destino, né lo decide. È a bordo ma non guida”.

“Escluso da tutte le decisioni che tormentano la Juve, dall’esame d’Italiano per far entrare Suarez in Italia alle ansie della gestione, dagli effetti del mercato scorso alle incognite del prossimo, dalla posizione di Paratici all’eventuale ritorno di Marotta con Giuntoli a rimorchio“.

fonte: ilbianconero.com