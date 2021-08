Mbappè Real Madrid, offerta da 160 mln: Ronaldo al PSG?

Mbappè Real Madrid – Kylian Mbappé resta almeno un altro anno al Paris Saint-Germain o se ne andrà via nell’ultima settimana di mercato? Di sicuro i tentativi di strapparlo subito non mancano, da parte di un club in particolare…

Come ricostruisce per filo e per segno Calciomercato.com, infatti, il Real Madrid ha già presentato un’offerta da 160 milioni di euro per Mbappé.

Mbappè Real Madrid, offerta clamorosa

Il PSG ha rifiutato ma domani ripartirà l’assalto da parte della società comandata da Florentino Perez, desiderosa di regalare questo fuoriclasse ad Ancelotti.

E chissà se questa eventuale operazione avrà poi una conseguenza su Cristiano Ronaldo e la Juventus…

ronaldo-e-mbappe-colloquio

fonte: ilbianconero.com