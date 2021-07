Mbappè resta al PSG, cambia tutto anche per Ronaldo?

Mbappè resta al PSG – “Il mio grande sogno è quello di vincere la Champions con il PSG, sarebbe qualcosa di incredibile”.

Mbappè resta al PSG, novità su Ronaldo?

Così ha parlato Kylian Mbappé, che per la prima volta si è messo fuori dal mercato. L’attaccante francese è in scadenza di contratto e non ha accettato le ultime proposte del club parigino anche per valutare la possibilità di salutare il campionato francese e di accasarsi in Spagna, possibilmente al Real Madrid da sempre estimatore del suo talento.

L’eventuale permanenza di Mbappé al Psg porterebbe anche Ronaldo a decidere di rimanere alla Juventus, definitivamente. Salterebbe dunque l’effetto domino necessario per la partenza del portoghese.

ronaldo-e-mbappe-colloquio

fonte: ilbianconero.com