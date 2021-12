McKennie al Tottenham, Conte lo vuole a gennaio

McKennie al Tottenham – Il Tottenham ci riprova. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il centrocampista statunitense resta in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte per il mercato di gennaio, per colmare i “vuoti” lasciati dalle probabili uscite di Winks, Ndombele e Alli.

McKennie al Tottenham, la scelta di Conte

Allegri, dal canto suo, considera il classe 1998 come una risorsa per la sua squadra, tanto che in questa stagione lo ha schierato per 18 volte in diversi ruoli.

Per vederlo lontano da Torino servono almeno 30-35 milioni di euro, anche perchè la Juve, in questo momento, non può permettersi di concedere sconti.

fonte: ilbianconero.com