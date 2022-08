Mercato Juve, Allegri blocca un addio

In attesa dello sbarco dell’argentino Paredes a Torino, Federico Cherubini e gli uomini mercato della Juventus stanno delineando il futuro del resto della mediana con conferme e cessioni. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Mercato Juve, bloccato un addio

Ieri mattina è stato dato il via libera al prestito di Nicolò Rovella al Monza. La partenza di Fagioli, come specificato anche da Allegri in conferenza alla vigilia della sfida con lo Spezia, è stata bloccata e a questo punto dovrebbe rimanere in rosa, dopo aver rinnovato sino al 30 giugno 2026. Chi è sempre sull’uscio è Arthur, ormai fuori dal progetto bianconero. Il problema resta sempre quello dell’ingaggio elevato.