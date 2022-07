Mercato Juve, le alternative a Bremer in difesa

La Juve prosegue nell’assalto a Bremer: è il brasiliano del Toro l’obiettivo per il dopo De Ligt, punta a sfruttare l’impasse tra l’Inter e il Torino. Ma ci sono anche alternative, come racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, le alternative a disposizione

L’intenzione è di mettere sul piatto 30-35 milioni più bonus, anche perché a gennaio il brasiliano si libererà con soli 15 milioni grazie alla clausola rescissoria. Le alternative per i bianconeri si complicano: Kimpembe è nel mirino del Chelsea, così come il Manchester City è entrato in scena per Pau Torres, mentre Gabriel costa 40-50 milioni e su Milenkovic c’è la stessa Inter.