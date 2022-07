Non solo Bremer, la Juve studia altre alternative

Bremer, difensore 25enne del Torino, è un obiettivo della Juve ed è da tempo in trattativa con l’Inter. Ci sono anche alternative, però. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Non c’è solo Bremer nel mercato Juve

Piace ad Allegri e su indicazione dell’allenatore il ds Cherubini si è mosso per cercare di inserirsi tra i nerazzurri e il club di Cairo. La Juventus valuta le alternative: in lizza ci sono il serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic e Gabriel, brasiliano mancino per cui l’Arsenal chiede una quarantina di milioni. Più defilati Badiashile del Monaco e Akanji del Borussia Dortmund.