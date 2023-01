Mercato Juve, annuncio di Rugani

Il difensore bianconero Daniele Rugani ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara con l’Udinese. Queste le parole sintetizzate da TuttoJuve.

Mercato Juve, annuncio Rugani

Ci sono delle voci, tu non hai intenzione di abbandonare la Juventus?

“No, da parte mia non c’è l’intenzione, anche con il mister parliamo spesso, con Landucci, ci confrontiamo, sanno quello che posso dare, mi conoscono da 7 anni e sanno che su di me possono contare in qualsiasi momento. E’ stata una stagione particolare, dove magari ho avuto dei problemi fisici nel momento in cui potevo fare più presenze, però se pensiamo a che punto siamo della stagione, ci sono una marea di partite, non è ancora finito il girone di andata e io spero di poter dare il mio contributo. Le partite sono tante, le competizioni sono tante e spero di dare una mano in questa seconda parte”.