Mercato Juve, annuncio importante di Allegri!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri commenta il mercato Juve ai microfoni di Dazn. Le sue parole riprese da Tuttojuve.

Intervista Allegri mercato Juve

Tra qualche settimana si insedierà il nuovo CdA. Da lì decollerà anche il mercato della Juve?

“Credo che la Juventus abbia una rosa molto importante. E’ stata costruita una rosa importante, poi ci sono state delle defezioni, a causa di infortuni traumatici e alcuni non traumatici. In questa fase sono usciti dei giovani importanti tra Miretti, Fagioli, Iling e Soulè, che stasera ha giocato, magari in un ruolo che non sarà sicuramente il suo, però ha fatto bene. Gatti è cresciuto molto. Direi che c’è da essere contenti. C’è da lavorare, pensare che c’è solamente da migliorare per quello che abbiamo fatto stasera, poi siamo anche numericamente a posto”.

Dobbiamo aspettarci che lei abbia un ruolo in più voce in capitolo in più dal pnto di vista del mercato? Un ruolo da manager…

“Ma no, quando sono stato nelle società, nella Juventus, ho sempre collaborato con la società. C’è il direttore sportivo Cherubini con i suoi collaboratori, che comunque mi aggiornano su quali sono i giocatori in giro, poi ne parliamo, perchè il mercato è importante, serve se ce n’è bisogno, se non ce n’è bisogno, cambiare per cambiare non serve a niente. La rosa della Juventus al momento sta bene così”.