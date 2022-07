Non solo Arnautovic, nome a sorpresa sul mercato Juve

La Juve effettua sondaggi per quelle che sarebbero le soluzioni alternative qualora Morata non ritornasse bianconero. E in questo senso si registra una clamorosa novità. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, non solo Arnautovic

Se di Arnautovic si sa già da un pezzo, l’ariete del Bologna verrebbe molto volentieri a Torino e il cartellino costerebbe intorno ai 4 milioni. Si sono registrati contatti tra il mondo bianconero e l’entourage di Belotti che affianca così l’austriaco. L’ex capitano del Torino è svincolato e non avrebbe rifiutato a prescindere questa opportunità bianconera. Anzi.