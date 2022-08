Arthur può lasciare la Juve in 48 ore! Le ultime

Quarantotto ore decisive per Arthur e anche per la Juventus, che confida di trovare una soluzione last minute per il brasiliano. Sfumate il Valencia e l’Everton, la pista più calda resta lo Sporting. Ne parla Tuttosport.

Arthur via dalla Juventus?

Se tutto andasse secondo programmi, l’ex Barcellona potrebbe ripartire dal club di Lisbona. Decisivi saranno i contatti tra i club, che devono trovare un accordo sulla spartizione dello stipendio del centrocampista. A tifare per questa soluzione è anche il calciatore, intrigato dalla possibilità di rimettersi in gioco in una squadra di Champions League. Dovesse andare storto, il brasiliano potrebbe inseguire la convocazione al Mondiale in Qatar probabilmente da quel Nizza dove è già approdato l’ex juventino Aaron Ramsey.