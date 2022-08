Arthur via dalla Juve? Due club sul brasiliano

Come ha detto l’a.d. bianconero Arrivabene prima della partita con la Roma, la Juve deve pensare però anche alle cessioni. Nell’intreccio rientra anche il nome di Arthur. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Arthur via dalla Juventus?

La Juve deve fare i conti con il suo ingaggio pesante e un ammortamento residuo particolarmente alto, che ne rendono possibile solo una cessione in prestito. A farsi avanti di recente sono stati soprattutto Sporting e Lione, ma il problema è il solito: come va suddiviso il pagamento dello stipendio? La Juve deve gioco forza partecipare in modo corposo all’emolumento. C’è comunque fiducia di risolvere la matassa prima del gong di fine mercato.