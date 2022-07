Escluso in casa Juve, Arthur cerca squadra: i dettagli

Arthur in cerca di futuro. Non c’è più posto per il brasiliano nella Juve, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Arthur cerca squadra

Il nodo non è semplice da sciogliere, ha un ingaggio di 5 milioni netti più bonus a stagione fino al 2025 e pesa oltre 47 milioni sul bilancio. L’unica opzione fattibile resta un prestito. L’ipotesi Premier League torna d’attualità così come la prospettiva di fare marcia indietro e rientrare a Barcellona, club da cui si è separato a malincuore due estati fa. Al momento è infortunato, il motivo ufficiale che gli impedirà di partecipare alla tournée negli Stati Uniti.

arthur-juve