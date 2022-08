Asse Nizza-Juve sul mercato, due nomi in lista

Il Nizza, dopo l’ex juventino Aaron Ramsey, sta valutando altri due bianconeri: Arthur e Denis Zakaria. Ne parla Tuttosport.

Asse Nizza-Juventus sul mercato?

Lo svizzero è segnalato in bilico nelle gerarchie di Allegri , superato da Miretti. Zakaria non vorrebbe lasciare Torino dopo appena sei mesi, però non intende nemmeno correre il rischio di giocare poco con il Mondiale in Qatar così vicino. Dopo Monaco e Borussia Dortmund, il nome dell’ex Monchengladbach è finito anche nei discorsi tra Juventus e Nizza, che stanno parlando dell’attaccante classe 2000 Amine Gouiri.