Mercato Juve, atteso un colpo a centrocampo: il nome

Anche a centrocampo è atteso un altro innesto in casa Juve, sempre che il ds Federico Cherubini riesca a sbloccare almeno una cessione pesante.

Mercato Juve, colpo a centrocampo

Come racconta la Gazzetta dello Sport, restano le difficoltà attorno al primo della lista Arthur, prosegue le riflessioni sul suo futuro Adrien Rabiot. In tal senso continuano a salire le quotazioni di Leandro Paredes, finito nella lista dei giocatori di troppo per il nuovo Psg. Dialoghi aperti da tempo con il suo entourage mentre la Juve è al lavoro per la formulazione dell’offerta giusta magari provando a inserire una contropartita.