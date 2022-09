Battaglia Juve-PSG per un centrale difensivo, le ultime

Il PSG sarebbe il rivale numero uno della Juventus nella corsa all’acquisto del cartellino di Evan Ndicka, secondo SportMediaset.

PSG-Juve battaglia per Ndicka

Il difensore centrale francese classe 1999 è in scadenza di contratto con il Francoforte a fine stagione. Indiscrezioni riportate da diversi organi di stampa francesi vogliono infatti i parigini fortemente interessati al ragazzo, e pronti ad inserirsi già a gennaio, così come la Juve. Su Ndicka, in Italia, ci sarebbe anche la Roma, che, però, parte in svantaggio rispetto alle altre 2 pretendenti.