Paredes libera il mercato, Juve pronta a cedere!

Sistemate le ultime formalità per consegnare Paredes ad Allegri, la Juventus si concentrerà sulle uscite, come racconta l’edizione odierna di Tuttosport.

Mercato Juve, chi va via?

Il no di Rabiot al Manchester United ha modificato lo scenario, Paredes è possibile anche per la decisione di aver puntato su Milik, affare meno oneroso di Depay. Non aver trovato una sistemazione al francese o a Zakaria non sarebbe un problema per la Juventus, convinta comunque di riuscire a piazzare Arthur. Una volta arrivato Paredes, la dirigenza lascerà partire i giovani centrocampisti in prestito: Rovella al Monza, Fagioli ha tanti estimatori, tra i quali Sampdoria, Empoli, Cremonese e lo stesso Monza.