Mercato Juve, le mosse dell’ultimo giorno

Il mercato della Juve non finisce qui, almeno così sperano alla Continassa. Perché la porta d’uscita è ancora spalancata, come racconta il Corriere dello Sport.

Mercato Juve, le possibili cessioni

Resta Arthur il giocatore che maggiormente si vorrebbe salutare: difficile la situazione, resta in piedi la pista Sporting Lisbona anche se le speranze sono quelle che sono, poi si guarderebbe in Turchia o Russia dove il mercato chiude la prossima settimana. Occhi aperti anche sul fronte Denis Zakaria, sempre in bilico Nicolò Fagioli. Ufficiale intanto il prestito di Nicolò Rovella al Monza, mentre Marko Pjaca ripartirà dall’Empoli.